Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat in vizita miercuri in Arabia Saudita, a calificat atacul impotriva infrastructurilor petroliere majore ale regatului drept "act de razboi", pe care l-a atribuit din nou Iranului, potrivit AFP. "A fost un atac iranian", a declarat presei seful diplomatiei americane, asigurand ca el poarta "amprentele digitale ale ayatollahului" Ali Khamenei, ghidul suprem iranian. Arabia Saudita a acuzat miercuri Iranul ca ar fi "incontestabil" in spatele atacurilor impotriva a doua infrastructuri petroliere majore ale regatului, asigurand ca ele provin din "Nord"…