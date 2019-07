Stiri pe aceeasi tema

- Seful Mossadului - Serviciul de informatii externe israelian - a declarat ca tara sa dispune de surse pentru a sustine ''cu certitudine'' ca Iranul se afla in spatele atacurilor recente din regiunea Golfului, potrivit AFP. ''Pot sa va asigur, potrivit surselor noastre…

- Intalnirea a fost ceruta de Kushner, a precizat ea. El a fost primit in timpul serii la sediul Comisiei din Bruxelles. 'In timpul discutiei asupra Orientului Mijlociu, presedintele Juncker si inalta reprezentanta pentru diplomatia UE Federica Mogherini au ascultat ideile dlui Kushner si au subliniat…

- "Tarile noastra au investitii reciproce de peste 1.000 de miliarde de dolari fiecare", a declarat Trump presei, dupa discutiile cu sefa executivului britanic.El a evocat un "potential extraordinar, probabil de doua si chiar de trei ori mai mare decat ce se intampla acum", pentru un viitor…

- Regele, a carui tara detine rolul de gardian al locurilor sfinte musulmane de la Ierusalim, a insistat pe langa Jared Kushner asupra 'necesitatii multiplicarii eforturilor pentru obtinerea unei paci globale si durabile bazate pe o solutie cu doua state (israelian si palestinian) care garanteaza formarea…

- In ciuda boicotului, Madonna va canta pe scena Eurovision sambata seara! In ciuda activistilor pro-palestinieni care ameninta cu un boicot impotriva Israelului, Madonna este determinata sa urce, sambata seara, pe scena Eurovision 2019, cu ocazia finalei ce se va desfasura in Tel Aviv. Madonna, show…

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic (FCER) protesteaza fata de afisele aparute pe strazile Clujului care ii indeamna pe trecatori sa boicoteze Eurovisionul, concurs ce va avea loc, anul acesta, la Tel Aviv. Reprezentantii comunitatii evreiesti cer autoritatilor indepartarea…

- Departe de a fi o ”afacere clasata”, asa cum proclama Donald Trump, ancheta rusa zguduie Washingtonul dupa anuntul-suprpriza al convocarii in Congres a fiului sau mai mare, votul impotriva unuia dintre secretarii sai si refuzul fara precedent al Casei Albe de a livra anumite informatii sensibile,…

- Israelienii au fost "profund miscati" de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, a subliniat Netanyahu intr-o inregistrare video difuzata in timpul unei vizite cu familia in zona."De aceea, dupa vacanta de Paste, intentionez sa propun in guvern…