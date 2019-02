Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe drumul judetean 546, in comuna Sprancenata. Politistii Detasamentului Caracal, au intervenit cu o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD. La fata locului a mai actionat si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Olt.Purtatorul de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, a declarat…

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs in parcarea subterana a Vivo Mall.Astfel, potrivit IPJ Constanta, in data de 14.01.2019, ora 12:20 un barbat de 38 de ani a condus un autoturism pe aleea L20 catre bd. Aurel Vlaicu, in parcarea subterana Vivo si ajungand la intersectie cu aleea…

- Scena macabra in Constanța, pe strada Pescarilor, la numarul 1. Langa blocul de la aceasta adresa a fost gasit cadavrul unui barbat. Potrivit primelor informații, cadavrul, care aparține unui barbat cu varsta de aproximativ 40 de ani, nu prezinta urme de violențe, a informat replicaonline.ro . Medicul…

- Andreea Marin a facut marturisiri despre probelemele de sanatate pe care le-a avut in ultima perioada și care se pare au fost mult mai grave decat s-a crezut. In urma cu cateva saptamani, Andreea Marin a ajuns pe mana medicilor din cauza unor probleme la coloana vertebrala . Se pare ca problemele…

- Parada inedita de 1 Decembrie, la Constanta. De ziua nationala a Romaniei constantenii se vor putea bucura de un spectacol aerian inedit si vor putea admira, in premiera, primele autobuze sosite deja la malul marii. Cetațenii de onoare ai Constanței, reprezentanții autoritaților publice locale, parlamentari,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alina Galeata a declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanta, ca o explozie neurmata de incendiu, a avut loc la un imobil in Vatra Dornei.Explozie neurmata de incendiu, a avut loc la un imobil in Vatra Dornei. In interior a fost gasit un copil de 1 an si 2 luni ars,…

- Un copil de un an a fost ranit astazi in urma unui accident rutier produs astazi pe DN 22C, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 11:00, un barbat, in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism, pe DN 22C, in afara localitatii Satu Nou, dinspre Medgidia catre Cernavoda si,…

- Fata are 33 de ani si a fost lovita pe trecere in zona Hotelului Zodiac, din Constanta. Ea se numeste Ana Maria Luca si este fiica lui Gheorghe Luca, consilier local in comuna Cogealac. Tanara se afla internata in stare critica la Sectia de Terapie Intensiva, intubata, ventilata mecanic si are multiple…