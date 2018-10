Atacuri de panică. Ce sunt, ce simptome au şi cum să le opreşti In timpul unui atac de panica, inima pompeaza puternic, nu poti sa respiri, te simti ca si cand ai muri sau macar ai innebuni. Netratate, atacurile de panica se agraveaza si duc la ceea ce se numeste tulburarea de panica. Vei afla in acest articol mai multe infomatii despre atacurile de panica, ce simptome au si cum sa le opresti.

Atacuri de panica – Ce sunt? Atacurile de panica sunt crize de frica ce se manifesta brusc si fara motiv, la o intensitate foarte mare. Aceste atacuri de panica pot aparea din senin chiar in timp ce te relaxezi sau dormi. Atacurile de panica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

