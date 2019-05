Atacuri cu programe spion, realizate prin intermediul aplicației WhatsApp O vulnerabilitate a aplicației de mesagerie WhatsApp a facut posibil un atac cibernetic prin care un software de supraveghere era instalat pe telefoanele mobile ale utilizatorilor, scrie BBC News.



Reprezentanții aplicației WhatsApp, deținuta de Facebook, au declarat ca atacul a avut ca ținta un "numar precis" de utilizatori și a fost orchestrat de "un actor cibernetic avansat".



Atacul a fost inițiat de o firma de securitate israeliana, NS Group, potrivit unui raport din Financial Times.



WhatsApp a îndemnat luni toți cei 1.5 miliarde de utilizatori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au plasat sub sechestru o nava cargo nord-coreeana, sustinand ca tara comunista incalca sanctiunile impuse regimului de la Phenian, dar si rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU, a anuntat Departamentul de Justitie de la Washington, citat de CNN.

- Statele Unite au plasat sub sechestru o nava cargo nord-coreeana, susținand ca țara comunista incalca sancțiunile impuse regimului de la Phenian, dar și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, a anunțat Departamentul de Justiție de la Washington, citat de CNN, scrie Mediafax.

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- 13 persoane, inclusiv un minor, au fost omorâte vineri în timpul unui atac condus de de un grup înarmat în timpul unei petreceri în Veracruz, în estul Mexicului, a comunicat secretariatul Serviciului de Securitate al statului Veracruz, relateaza AFP.Atacul a avut…

- ​Când scandalul estonian al spalarii banilor prin Danske Bank a explodat în toamna anului trecut, celelalte banci nordice s-au grabit sa-i linișteasca pe investitori, spunându-le ca ele erau diferite, scrie FT în ediția sa de vineri. Ca ceea ce era valabil pentru Danske nu era…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie.Potrivit agendei sefului statului, consultarile vor avea loc la ora 15,00. Saptamana trecuta, mai multi reprezentanti ai…

- ​Facebook a anunțat joi ca a stocat sute de milioane de parole ale conturilor utilizatorilor fara a le cripta, ceea ce însemna ca angajații companiei ar fi putut avea acces la acele conturi. Compania spune ca a rezolvat problema și ca nu a descoperit vreun semn ca s-ar fi facut vreun abuz. Anunțul…

- In cadrul unei conferinte sustinute la Universitatea Stanford, cofondatorul aplicatiei WhatsApp, Brian Acton, si-a aparat decizia de a vinde aplicatia catre compania Facebook, pentru suma de 19 miliarde de dolari. Totusi, Acton i-a indemnat pe studenti sa isi stearga conturile de Facebook,…