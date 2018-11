Atacuri cu gaze toxice în Siria. Damascul atribuie aceste acţiuni rebelilor care dezmint acuzaţiile O importanta coalitie rebela a dezmintit orice implicare in atacul de sambata seara, la Alep, metropola nordului tarii aflata in mainile regimului, dupa ce autoritatile siriene si aliatul lor rus au evocat un posibil recurs la ”gaz de clor”.



Intr-o tara devastata din 2011, de un razboi ce s-a soldat cu peste 360.000 de morti, puterea lui Bashar al-Assad este cea care a fost cel mai adesea acuzata ca a folosit arma chimica in atacuri sangeroase. Sambata autoritatile au acuzat ”grupuri teroriste” - o terminologie obisnuita a regimului care nu face distinctie intre jihadisti si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii rus, german, francez si turc au subliniat, la Istanbul, importanta unui armistitiu in Siria si si-au exprimat doirnta ca un comitet insarcinat cu redactarea unei noi Constitutii sa se reuneasca pana la sfarsitul anului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Ankara, care sustine o parte…

- Data-limita stabilita in vederea retragerii jihadistilor dintr-o zona care urmeaza sa fie ”demilitarizata”, in ultimul lor mare bastion in Siria, in provincia Idleb, a trecut fara ca vreun semn sa arate ca acestia s-au retras, a anuntat luni un ONG, relateaza AFP, informeaza News.ro.Potrivit…

- O aeronava ruseasca de patrulare maritima cu personal multiplu aflata la bord a fost doborâta din greșeala de artileria antiaeriana a regimului sirian, dupa ce sirienii au fost atacați de rachete israeliene, potrivit unui oficial american care cunoștea incidentul. Oficialul american…

- Seful Statului Major interarme al Frantei, generalul Francois Lecointre, a declarat joi ca fortele aeriene franceze sunt gata sa lanseze lovituri asupra unor tinte din Siria daca vor fi folosite arme chimice in asteptata ofensiva a guvernului de la Damasc pentru preluarea controlului asupra provinciei…

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters. OSDO afirma ca au avut loc 45 de lovituri aeriene,…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik. Nave americane de razboi, sisteme de lansare a rachetelor de croaziera, bombardiere strategice și alte echipamente hardware au ajuns în Marea Mediterana și în Golful Persic la începutul acestei saptamâni. Washingtonul neaga ca are loc…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik. Nave americane de razboi, sisteme de lansare a rachetelor de croaziera, bombardiere strategice și alte echipamente hardware au ajuns în Marea Mediterana și în Golful Persic la începutul acestei saptamâni. Washingtonul neaga ca are loc…

- Doua fregate inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, capabile sa loveasca tinte la sol sau nave de suprafata, au fost trimise sambata in Mediterana, scrie Kommersant, citand o sursa anonima din Statul Major.In urma acestei desfasurari, flota rusa dispune de zece nave si doua submarine…