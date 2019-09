Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a afirmat sambata ca tara sa are "vointa si capacitatea" de a riposta la atacul cu drone lansat de rebelii yemeniti houthi asupra a doua instalatii petroliere strategice ale regatului, a transmis agentia

- Milițiile Houthi din Yemen au atacat cu dronele doua rafinarii din Arabia Saudita, atac ce a produs perturbari majore ale producției și exporturilor. Surse citate de Reuters susțin ca producția a fot redusa la jumatate. Dupa atacurile de vineri noaptea, producția a scazut cu 5 milioane de barili, jumatate…

- "Este oribil ce s-a intamplat. Dar daca va uitati, in Arabia Saudita cazul este tratat cu foartemare seriozitate. Si am spus tuturor ca sunt foarte nemultumit de tot ce a fost. Dar daca va uitati, in Arabia Saudita sunt urmarite penal si alte persoane fata ce cele de la inceput. Se intampla multe lucruri.…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa. Vizita a avut loc intr-un context de escaladare…

- Presedintele american Donald Trump a discutat vineri cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre ”amenintarea” iraniana, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro.”Cei doi lideri au discutat despre rolul crucial al Arabiei Saudite in garantarea stabilitatii in Orientul Mijlociu si…

- Rebelii houthi din Yemen au reușit sa loveasca miercuri o centrala electrica de pe teritoriul Arabiei Saudite cu ajutorul unei rachete de croaziera, informeaza postul de televiziune al gruparii, Am Masirah TV, citat de Reuters. Reuters noteaza ca autoritațile saudite nu au confirmat înca informațiile.…

- Forțele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat doua drone ale insurgenților huthi, una dintre ele vizând o zona rezidențiala din orașul Abha, a informat marți presa saudita, scrie Mediafax, citând Reuters. Un purtator de cuvânt al forțelor armate saudite a informat luni…