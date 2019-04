Atacuri concertate pentru distrugerea ultimelor bastioane ISIS din Irak In pofida declaratiei privind incheierea razboiului impotriva SI in decembrie 2017, Irakul continua sa se confrunte cu atacuri desfasurate de celule jihadiste retrase in zone desertice sau foarte accidentate precum este cea a muntilor Hamrin, la nord de Bagdad, unde trupele au operat joi. "Unitatile de contraterorism", fortele de elita din Irak, "sustinute de aviatia irakiana si de coalitia internationala contra SI au desfasurat o ampla campanie" timp de patru zile, pana joi, a anuntat generalul Yahya Rassoul, purtatorul de cuvant al Comandamentului militar irakian. Obiectivul a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

