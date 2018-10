Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a cerut, joi, Rusiei sa inceteze comportamentul "lipsit de ratiune", atacurile cibernetice si tentativele de subminare a ordinii internationale. "Aliatii din cadrul NATO sunt solidari cu decizia guvernelor din Olanda si Marea Britanie de a critica Rusia pentru tentativele…

- Marea Britanie si Olanda au acuzat joi Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) de dispret fata de regulile internationale, care garanteaza securitatea mondiala, prin lansarea unor atacuri cibernetice asupra unor institutii din intreaga lume, in speta impotriva Organizatiei pentru Interzicerea…

- Rusia trebuie sa "inceteze comportamentul sau iresponsabil", a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, dupa acuzațiile de atacuri cibernetice majore care au vizat Australia, Marea Britanie sau Olanda, scrie AFP.

- Rusia trebuie 'sa puna capat comportamentului sau iresponsabil', a somat joi Moscova secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa acuzatiile despre atacuri cibernetice majore care au vizat Australia, Marea Britanie si Olanda, potrivit Reuters si AFP. 'Rusia trebuie…

- Serviciul olandez de informatii a dejucat o operatiune rusa care a vizat in aprilie Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, si a expulzat patru agenti rusi, a anuntat joi ministrul olandez al Apararii Ank Bijleveld, relateaza AFP.De asemenea, un computer…

- "Dupa cum stiti, am luat decizia de a suspenda cele mai importante exercitii militare ca un gest de bunavointa dupa summitul din Singapore", a declarat ministrul american, in cadrul unei conferinte de presa, in timp ce negocierile privind denuclearizarea Coreei de Nord par sa incetineasca.''Nu…

- Americanul Sam Querrey, nr.5 pe lista capilor de serie, s-a calificat in optimile de finala ale turnelui ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii in valoare de 715.455 dolari, dupa ce a dispus marti in doua seturi, 6-2, 6-3, de mexicanul Lucas Gomez. Alte rezultate consemnate marti in primul tur:…

- In total, 93 de femei au primit tratamentul cu sildenafil (Viagra), iar alte 90 au primit medicamente cu efect placebo. Studiul ar fi trebuit sa continue pana in anul 2020 in 11 spitale de pe teritoriul Olandei, printre care si Spitalul Universitar din Amsterdam, potrivit BBC.Dintre femeile…