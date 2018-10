Kremlinul a asigurat luni ca Olanda nu a prezentat nicio dovada a acuzatiilor potrivit carora spioni rusi ar fi incercat sa pirateze in aprilie sediul din Haga al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), in timp ce ambasadoarea Olandei la Moscova a fost convocata la Ministerul de Externe rus, potrivit France Presse.



'Nu', a raspuns jurnalistilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat daca elementele prezentate saptamana trecuta de Olanda, in special pasapoartele diplomatice utilizate de cei patru presupusi agenti ai Serviciului de informatii…