Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat American Rex Tillerson si ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat, miercuri, la telefon, despre situatiiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina, a anuntat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, informeaza News.ro.

- Secretarul de stat American Rex Tillerson si ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat, miercuri, la telefon, despre situatiiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina, a anuntat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat. “In ceea ce priveste Siria, cei doi au discutat…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta 'responsabilitatea' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP.'Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii, au fost victime ale unui presupus…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Deși președintele Vladimir Putin a anunțat de acum o luna, la 11 decembrie, incheierea razboiului in Siria și retragerea trupelor, dupa infrangerea totala a Daesh-Stat Islamic, iata ca luptele fac ravagii mai departe in Siria.

- Rusia arunca cu acuzatii in toate directiile in incercarea de a descifra cine anume a atacat baza aeriana Khmeimim si baza navala Tartus din Siria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate de dispozitive GPS - in ceea ce pare a fi primul atac coordonat de acest tip din istorie.

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea prezentei militare ruse pe termen lung si garanteaza securitatea regiunii', se arata intr-o nota anexata documentului.Conform intelegerii, la baza navala de la Tartus vor putea stationa simultan pana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Bazele militare Tartus si Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioada de 49 ani Rusiei, vor putea in curand sa gazduiasca nave cu propulsie nucleara. Rusii au inceput deja lucrarile de extindere a celor doua baze.

- Dupa 3 ani de dezbatere și la 5 ani de la anexarea Crimeii de catre Rusia și de la declanșarea agresiunii ruse din Estul Ucrainei, Statele Unite au decis sa accepte livrarea de arme letale defensive catre Ucraina.

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Serviciul de informații și contrainformații interne al Ucrainei, SBU, a creat un scandal monstru, dupa ce a probat și ridicat un oficial din preajma premierului Volodimir Groisman, traducator, despre care a demonstrat ca facea spionaj pentru Rusia.

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- M-am uitat, ca in fiecare an, la conferința de presa maraton ținuta la Kremlin de catre Vladimir Putin, președintele Rusiei. A 13- a. Anul acesta, dupa 3 ore, am incetat sa mai privesc. Deja era o culegere de repetiții și nimicuri de promovare individuala, care nu mai comunicau nimic nou.

- "In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au distrus in mare parte pe teroristii internationali. Prin urmare, am luat decizia de a retrage in Rusia cea mai mare parte a contingentului militar rus care se afla in Siria", a declarat Putin, citat de Interfax. Presedintele…

- O declarație a lui Putin a suscitat o atenție deosebita în mass-media din Rusia, numeroase ziare titrând "Putin redirecționeaza economia Rusiei pe un fagaș militar", iar o mulțime de comentatori au subliniat ca în

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Rusia a facut uz, pentru a doua oara in 24 de ore, de dreptul sau de veto, de aceasta data la un proiect de rezoluție inaintat de Japonia care prelungea cu 30 de zile mandatul experților internaționali din grupul JIM (Joint Investigative Mechanism - Mecanismul Comun de Investigație) ce ancheteaza…

- Doua proiecte de rezoluție concurente, american și rus, vizand prelungirea cu un an a mandatului experților internaționali care ancheteaza asupra atacurilor cu arme chimice in Siria au fost respinse joi intr-o reuniune furtunoasa a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relateaza AFP. Ulterior,…

- Contul Twitter al Ministerului Apararii al Federației Ruse, dar și Ministrul Afacerilor Externe rus, Serghei Lavrov, au fost surprinși marți vehiculand o facatura enorma pe care o susțin cu imagini dintr-un joc video.

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei în UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie Deutsche Welle.

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Presedintele american Donald Trump, care a discutat cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in cursul summitului APEC din Vietnam, a declarat ca liderul de la Moscova i-a spus ca "nu s-a amestecat" in scrutinul prezidential din SUA, potrivit site-ului postului France 24. Donald Trump a fost…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Reprezentantul special pentru negocierile din Ucraina, Kurt Volker, a susținut un briefing special la Departamentul de stat, la circa 6 luni de la preluarea funcției, comunicand oficial, formal, in premiera, abordarea SUA in legatura cu conflictul din Ucraina și cu relațiile cu Federația Rusa.

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului de Securitate al ONU doua proiecte…

- In urma cu nici o luna, Vladimir Putin, Președintele Federației Ruse, a emis decretul prin care accepta formal serviciul de aparare privata cu cetațeni straini, respectiv consacra armata de mercenari ca oficiala in Rusia.

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- "Partile au discutat probleme urgente privind eforturile de eliminare a focarului de terorism din Siria si de intensificare a eforturilor internationale pentru facilitarea procesului de reglementare politica, asigurand in acelasi timp integritatea teritoriala a tarii si stimuland dialogul la nivel…

- In timp ce americanii se dau de ceasul mortii cu acordul nuclear cu Iranul, Putin descinde la Teheran si lanseaza afacerile secolului. Un pas mai incolo, in Siria, protejatul Moscovei, Bashar al Assad, domneste bine-mersi la umbra supersonicelor de vanatoare rusesti. Ar mai fi batalia pentru Irak, dar…

- Casa Alba a criticat Rusia pentru protejarea președintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un comunicat publicat miercuri referitor la un recent raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitații Khan Shaykhun, relateaza dpa. În atacul survenit la 4 aprilie…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…