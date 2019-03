Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun.

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun, conform news.ro.Atacatorii, inarmati cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate,…

- Skoda a anunțat in aceasta saptamana o serie de noutați cu privire la planurile de a construi o noua uzina in Estul Europei. Astfel, doar doua țari au ramas pe lista scurta de opțiuni a producatorului ceh, in condițiile in care inițial au fost vizate patru state: Romania, Bulgaria, Turcia și Serbia.…

- Serviciul Roman de Informații face verificari in privința prezenței in Romania a autorului atacului armat din Noua Zeelanda, dupa ce procurorul-șef din Bulgaria a anunțat ca barbatul a facut un turneu in țara noastra, Ungaria și in Bulgaria in 2018, au precizat surse apropiate anchetei.SRI…

- Inca din anul 1995 , Haky Trade s.r.o este una dintre cele mai importante agenții de ocupare a forței de munca din Cehia, orașul Praga. In prezent ne mandrim cu un numar impresionant de peste 600 de angajați, atat din Romania, cat și din alte țari (Moldova, Ucraina, Bulgaria, Polonia , Ungaria). Oferim…

- Start in proba de slalom urias. Asa incepe frumoasa poveste a Concursului International de Copii si Cadeti” Childrens Throphy” – editia a doua. Opt tari participante :Austria, Bulgaria, Ungaria, Franta, Grecia, Brazilia, Liban si Romania. Dintre cei 93 de concurenti aliniati la start, CSS Baia Sprie…

- "Avand in vedere viitoarele alegeri in Republica Moldova, am vrut sa explicam oamenilor despre actiunile pe care le-am efectuat si despre faptele pe care le cunoastem astazi. Administratorii de pagini si detinatorii de cont au postat stiri despre probleme politice locale, cum ar fi educatia in limba…