Atacuri armate, SUA: Trump. 'Nu există loc pentru ură în ţara noastră' Donald Trump a declarat duminica ca 'ura' nu-si are locul in SUA, a doua zi dupa doua atacuri armate soldate cu 29 de morti si zeci de raniti, pe care le-a pus pe seama unei 'probleme de maladie mentala'. 'Nu exista loc pentru ura in tara noastra', a declarat presedintele american la New Jersey, in prima sa aparitie televizata de dupa cele doua drame. 'Trebuie ca asta sa inceteze. Dureaza de ani de zile', a adaugat el, referindu-se la atacurile armate de mare amploare care lovesc SUA cu regularitate. 'S-a facut deja mult, dar poate trebuie sa se faca si mai mult', a spus el. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- Atacatorul de 21 de ani filmat de camerele de luat vederi in centrul comercial din Texas (foto: AFP) 20 de oameni au murit și alți 26 au fost raniți in atacul armat de sambata din orașul american El Paso, Texas. Guvernatorul Greg Abbott a descris evenimentul sangeros ca fiind „una dintre cele mai criminale…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca actualul directorul serviciilor de informatii, Dan Coats, va parasi postul la 15 august, transmite Reuters si AFP. Liderul de la Washington a mai scris pe Twitter ca congresmanul de Texas John Ratcliffe va fi numit in locul lui Dan Coats.AGERPRES/(AS…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca actualul directorul serviciilor de informatii, Dan Coats, va parasi postul la 15 august, transmite Reuters si AFP preluate de agerpres. Liderul de la Washington a mai scris pe Twitter ca congresmanul de Texas John Ratcliffe va fi numit in locul…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca administrația sa nu va mai discuta cu ambasadorul britanic la Washington, indicand ca iși dorește ca viitorul Guvern britanic sa iși schimbe reprezentantul in SUA, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti…

- Politia italiana a anuntat miercuri arestarea a 126 de membri ai organizatiei mafiote Camorra, ce are baza in zona orasului Napoli.Unele arestari au fost operate in strainatate, a precizat politia italiana. Suspectii sunt acuzati de comiterea unor infractiuni precum trafic de droguri, camatarie, extorcare…

- Presedintele american, Donald Trump, a gasit o noua metoda de a lupta cu imigrantii din Mexic. Liderul de la Casa Alba a decis sa introduca taxe de cinci procente pentru toate produsele mexicane, pana cand autoritatile de la Ciudad de Mexico vor intreprinde masuri eficiente

- Presedintele american Donald Trump parea sa recunoasca joi faptul ca Rusia l-a 'ajutat' sa fie ales la Casa Alba, insistand in acelasi timp ca nu a fost deloc implicat in aceasta, potrivit France Presse. Miliardarul republican sustinea pana acum ca victoria sa in alegerile din 2016 se datoreaza…