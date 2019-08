Stiri pe aceeasi tema

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- 29 de persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua atacuri armate produse in acest weekend in Statele Unite ale Americii. Primului atac, produs intr-un centru comercial din orașul El Paso din statul Texas, s-a soldat cu 20 de persoane ucise și 26 ranite. Un suspect in varsta de…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Un grup care a strâns milioane de dolari într-o campanie inițiata cu ajutorul GoFundMe a anunțat ca a început construcțiile zidului de la granița cu SUA, pe proprietate privata, scrie CNN. Grupul "We Build the Wall" ("Noi construim zidul"), fondat de un…

- Un copil în vârsta de 2 ani din Guatemala a murit marți, dupa ce a fost preluat în custodie de autoritațile americane la granița cu Mexic, scrie Rueters. Baiatul a fost dus la spital la trei zile dupa intervenția autoritaților americane, unde a fost diagnosticat cu pneumonie.…

- Autoritațile mexicane au descoperit 337 de cadavre ingropate in morminte clandestine incepand cu data de 1 decembrie, cand președintele Andres Manuel Lopez Obrador a preluat funcția, a declarat marți un oficial mexican, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Lopez Obrador s-a angajat sa reduca…