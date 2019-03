Stiri pe aceeasi tema

- Brenton Tarrant, principalul suspect in cazul atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a fost plasat in arest preventiv pana pe data de 5 aprilie, cand urmeaza sa apara din nou in instanța, informeaza site-ul postului australian ABC News preluat de mediafax.Vezi…

- Masacru in Noua Zeelanda. In jur de 50 de oameni si-au pierdut viata si tot atatia au fost grav raniti in doua atacuri armate comise in doua moschei din orasul Christchurch.Persoana pusa sub acuzare este un australian de 28 de ani.

- Doua persoane au fost injunghiate mortal și alte patru au fost ranite in atacuri separate la primele ore ale noului an in Londra, informeaza BBC. Un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat la o petrecere privata in Park Lane, acolo unde alți doi barbați și o femeie au fost și ei raniți. O alta femeie…