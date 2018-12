Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a deschis focul in directia unor ''tinte aeriene ostile'' langa aeroportul din Damasc, au informat duminica media oficiale, relateaza AFP. "Apararea noastra antiaeriana a intrat in actiune impotriva unor tinte aeriene ostile in sectorul…

- Militantii palestinieni au bombardat luni Israelul cu zeci de rachete si obuze, in timp ce avioanele de razboi israeliene au lovit mai multe tinte de pe tot parcursul Fasiei Gaza in ceea ce pare cel mai intens schimb de focuri de la razboiul din 2014, relateaza Associated Press.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca tara sa va continua sa efectueze lovituri aeriene in Siria, in pofida deciziei ruse de a intari apararea antiaeriana a regimului de la Damasc, cu prilejul unei intrevederi cu un inalt responsabil rus, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Aeroportul Internațional din Damasc a fost lovit de rachete lansate din Israel, a transmis agentia oficiala de presa Sana, citata de Agerpres. Atacul izraelian a declansat raspunsul apararii antiaeriene siriene. „Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului…

