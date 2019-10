Atacul turc din Siria stârneşte un concert internaţional de mustrări Uniunea Europeana a cerut miercuri sfârsitul ofensivei initiate de Erdogan. Donald Trump considera ca aceasta operatiune militara a fost "o idee proasta".

* Franta. "Condamn operatiunea unilaterala lansata de Turcia în Siria", a spus ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, miercuri seara, adaugând: "Ea trebuie sa se opreasca". "Sunt puse sub semnul întrebarii securitatea si eforturile umanitare ale coalitiei împotriva lui ISIS si ea risca sa submineze securitatea europenilor", a adaugat într-un tweet pe contul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unor eforturi in vederea favorizarii dialogului cu Statele Unite, care s-au tradus in trei intalniri intre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, Coreea de Nord a incetat sa mai testeze armament nuclear si rachete balistice intercontinentale.Ministerul…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai c

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona. Presedintele Comisiei Europene,…

- Reuniunea cu usile inchise a fost solicitata de cinci state europene membre ale Consiliului de Securitate - Marea Britanie, Franta, Germania, Belgia si Polonia, au mentionat diplomatii. Sedinta consacrata interventiei din Siria va avea loc in marja unor consultari care au loc cu usile inchise…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona. Comisia Europeana…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, scrie Agerpres. Comisia Europeana…

- Diplomatul sud-african, care prezideaza Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite in luna octombrie, si-a exprimat speranta ca o reuniune a acestei instante internationale va avea loc extrem de rapid, el facand parte dintre autorii rezolutiilor privind Siria pentru convocarea unei astfel de sesiuni…

- Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a revenit marti la birou dupa ce a suferit o colecistectomie (interventia chirurgicala de extirpare a vezicii biliare), transmite dpa. Una dintre primele lucruri facute marti de Juncker dupa revenirea la lucru a fost o convorbire telefonica…