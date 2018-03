Stiri pe aceeasi tema

- Radouane Lakdim, autorului atentatului jihadist care a facut patru morti in sudul Frantei vineri, urma sa fie audiat de Directia Generala a Securitatii Interne, care il convocase pentru un "interviu de...

- Polițistul care s-a oferit sa ia locul unui ostatic in timpul atacului terorist din Franța de vineri, s-a casatorit cu prietena lui cu cateva ore inainte ca barbatul sa moara din cauza ranilor, scrie Sky News.

- Partenera de viata a atacatorului jihadist Radouane Lakdim, retinuta dupa ce acesta a ucis vineri un jandarm si alte trei persoane la Carcassonne si Trebes, in sud-vestul Frantei, era data in urmarire pentru radicalizare, transmite luni AFP, citand surse concordante. Tanara in varsta de…

- La doua zile dupa un nou atac jihadist care a avut loc in sudul Frantei, tara se reculege duminica in memoria celor patru oameni ucisi de Radouane Lakdim, un delincvent radicalizat in legatura cu care anchetatorii isi continua investigatiile, relateaza AFP. Printre victime, fotografii cu care au fost…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Un prieten al lui Radouane Lakdim, autorul atacurilor comise vineri in zona orasului Carcassonne, in sud-vestul Frantei, a fost retinut in cursul noptii pentru asociere terorista, transmite AFP, citand o sursa apropiata anchetei. Persoana retinuta este un minor nascut in anul 2000. Vineri seara a fost…

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters.Savcenko,…

- Hubert de Givenchy a fost o adevarata legenda in lumea modei, creațiile sale de excepție fiind purtate de numeroase celebritați din intreaga lume. Multe personalitați au fost fidele nu doar creațiilor de lux produse de casa de moda din Franța, ci și unora dintre cele mai bune parfumuri Givenchy. Printre…

- "Istoria este de partea noastra si ne va purta din victorie in victorie", a declarat sambata fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, controversatul Steve Bannon, invitat vedeta la congresul partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), relateaza Agerpres.

- Reputatul economist american Jeffrey Sachs s-a aflat vineri, 9 martie, la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Babes-Bolyai (UBB). Sachs, care i-a consiliat in trecut pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin, este considerat de publicatiile „New York Times“ si „Time“…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- ♦ UiPath va mai deschide un centru de cercetare in Romania si vrea sa se listeze pe piata bursiera americana Nasdaq. Start-up-ul romanesc UiPath a obtinut o finantare de 153 de milioane de dolari din partea fondurilor de investitii Accel, Capital G si Kleinder Perkins Caufield&Byers si…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Pentru 15% din alegatori, resuscitatul Silvio Berlusconi, la cei 81 de ani ai sai, reprezinta un datator de sperante, desi el reprezinta sistemul mai mult decat oricine altcineva. Euroscepticul Matteo Salvini, xenofob declarat, se afla chiar usor in fata lui Berlusconi. Sa nu mai spunem de fanii lui…

- Un nou inceput de saptamana de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au ramas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloana de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada. Deși luni dimineața au fost deschise patru…

- Mijlocașul francez nu i-a mai dat gol portarului nostru, ca la CE 2016, dar lipsa lui de fair-play a fost decisiva in stabilirea rezultatului final. La Euro 2016, in minutul 88 al partidei Franța - Romania (2-1), Dimitri Payet ii marca lui Ciprian Tatarușanu un supergol. Golul victoriei "cocoșilor"…

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP conform News.ro . Numeroase scoli s-au inchis iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua.…

- Valul de frig provenind din Siberia botezat de britanici "Bestia din Est", "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta - a facut noi victime, scrie jurnalul.ro.

- Toate universitatile romanesti i-au trantit usa in nas lui Constantin Levaditi, care a fost nevoit sa-si continue cariera in Franta, acolo unde era recunoscut deja ca unul dintre cei mai mari savanti ai medicinei. Numele romanului este legat de realizarea vaccinului antipoliomielitic, de punerea bazelor…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbata seara. Filmat pe o perioada de zece saptamâni, între anii 2015 si 2017,…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- Lovitura grea primita de Romania! Premierul belgian Charles Michel va primi joi la Castelul Val Duchesse sefii de stat sau de guvern din mai multe tari europene intr-o discutie informala inainte de reuniunea Consiliului European. Niciun oficial roman nu se afla, insa, pe lista celor invitati la intalnire.…

- Soprana Angela Gheorghiu va primi vineri seara premiul Victoire d'Honneur pentru cariera sa exemplara, in cadrul celei de-a 25-a editii a premiilor Victoires de la Musique Classique, cunoscute drept echivalentul francez al premiilor americane Grammy, informeaza un comunicat transmis joi AGERPRES.…

- Doi soldati francezi au fost ucisi miercuri intr-un atac cu bomba in Mali, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, informeaza dpa. Vehiculul blindat cu care se deplasau soldatii a fost lovit de o bomba artizanala, a precizat Palatul Elysee, conform Agerpres.Franta a desfasurat aproximativ…

- Inca de la finalul anului 2017 au aparut numeroase informatii legate de posibilul transfer al lui Neymar de la PSG la Real Madrid. Starul francezilor, pentru care a fost platita destul de recent o suma record, este “curtat” intensiv de echipa din capitala Spaniei. Cei de la Real Madrid sunt in criza…

- Vanzarile anuale ale Orange SA in Franta au crescut pentru prima data in ultimii noua ani, ceea ce demonstreaza ca investitiile facute pe piata interna incep sa-si arate roadele, transmite Reuters. Veniturile în Franţa au urcat cu 0,6% anul trecut, la 18,1 miliarde de euro (22,3 miliarde…

- Restauratorii de arta francezi si olandezi au dezvaluit luni la Amsterdam rezultatul unui proiect laborios, ce a durat 18 luni si care a vizat restaurarea unui portret dublu realizat de pictorul olandez Rembrandt, scrie AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Procesul familiei Cosma ia o turnura…

- Luni, cabinetul de la Riga se va intalni pentru a discuta situatia, in timp ce Consiliul national de securitate va dezbate, de asemenea, problemele financiare cu care se confrunta Letonia.Autoritatile letone au cautat sa calmeze opinia publica dupa ce Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii…

- Franța a anunțat saptamana aceasta o transformare profunda a examenului de Bacalaureat, examen nascut sub Napoleon, "care nu mai satisface nevoile de formare moderne". Propriu-zis, nu vor mai fi 11 probe, ci, incepand din 2021, doar patru probe scrise, printre care filosofie si franceza, si un mare…

- Franța, Grecia, Spania și Portugalia vor primi circa 100 de milioane de euro. Uniunea Europeana va aloca aceste fonduri pentru restabilirea țarilor, in urma dezastrelor naturale din anul 2017. Comisia Europeana va aloca mai mult de 100 de milioane de euro Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei pentru…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmind ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Franta, si nici o alta tara, nu poate da lectii…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi ca meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va juca pe 18 februarie la ora 20:45. Arena Naționala va fi gazda primului derby al anului 2018. Programul celorlalte partide nu a fost stablit și va fi dat publicitații luni, 29 ianuarie 2018,…

- E oficial! Mirela Vaida va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Zvonurile legate de faptul ca Mirela Vaida va avea o noua emisiune la postul TV in care s-a consacrat au aparut de mai multa vreme, insa acum este oficial.

- Dupa mai bine de jumatate de an in care nu a avut președinte, filiala Timiș a PSD are de acum unul. Pana la organizarea de alegeri, programate teoretic undeva in vara acestui an, președinte interimar a fost desemnat Calin Dobra. Acesta era președintele executiv al organizației.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Astazi se incheie oficial sarbatorile de iarna. Crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Boboteaza, ziua in care a fost botezat Iisus Hristos in apele Iordanului. In biserici sunt oficiate servicii divine si este pregatita agheasma mare.

- Oficial, ii merge excelent lui Ion Tiriac! Extravagantul miliardar roman si-a cumparat o masina unica in lume. Pentru bolidul spectaculos, el a scos din conturi 350.000 de euro. Si, ca sa nu stea singur in garaj, i-a luat un “un fratior pe patru roti”.A Fostul mare tenisman si-a mai comandat un Maybach…

- Oficial, consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. onsilierul județean din partea PNL Mihnea Boerescu a fost arestat vineri, 12 ianuarie, fiind acuzat de camatarie. Dupa ce a fost…

- In plin scandal iscat de pedofilul-politist din lift, Politia Romana anunta concurs pentru ocuparea a 770 de posturi vacante de politisti si personal contractual, iar mesajul transmis face referire directa la situatia creata in ultimele zile.

- O studenta in varsta de 19 ani a fost arestata de autoritatile franceze, fiind suspecta ca luna trecuta a pus la cale un atac terorist, relateaza miercuri agentia EFE, citand presa locala si surse judiciare.

- O studenta in varsta de 19 ani a fost arestata de autoritatile franceze, fiind suspecta ca luna trecuta a pus la cale un atac terorist, relateaza miercuri agentia EFE, citand presa locala si surse judiciare. Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in…

- Potrivit informatiilor oferite de Viola News, suma de transfer este de doua milioane de euro, iar dorinta conducerii gruparii toscane a fost de a pastra procente din viitorul transfer al jucatorului. Ianis Hagi, dat afara de la Fiorentina. Ce se intampla cu fiul lui Gica Hagi "Viitorul…

- Wesley Sneijder (33 de ani), fotbalistul cu cele mai multe prezente in echipa nationala a Olandei, a semnat un contract pe un an si jumatate cu Al-Gharafa, formatie care se afla pe locul 7 in prima liga din Qatar. ...

- Dupa ce Bogdan Maleon si sotia sa s-au sinucis, chiar in prima zi de Craciun, conducerea BCU Iasi trebuie sa decida ce se va intampla cu functia de director al BCU Iasi, detinuta de profesorul Maleon.

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat RTV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un orfelinat.…

- CSA Steaua revendica oficial palmaresul din perioada 1947-2003 si a initiat un proces in urma caruia va deveni clar care este „adevarata Steaua”, anunta ProSport. Conform sursei citate, actiunea a fost inregistrata de juristul CSA Steaua, Florin Talpan, la Tribunalul Bucuresti. Acesta vizeaza o sentinta…