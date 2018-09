Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca i-a injunghiat pe cei doi baschetbaliști din Braila, Joseph McClaim și Darrell Bowie, Daniel Gabriel Husein, cunoscut in lumea interlopa din oraș ca „Dasaev", a fost arestat preventiv, marți, pentru tentativa de omor și tulburarea liniștii și ordinii ...

