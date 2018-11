Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri in Guvernul Tudose, a fost nominalizat din nou de catre conducerea PSD pentru a ocupa pozitia de ministru al Dezvoltarii. Seful statului a refuzat nominalizarile PSD pentru Ministerul Transporturilor, unde a fost propusa Olguta Vasilescu, si pentru Ministerul Dezvoltarii, unde a fost propus Ilan Laufer. Acesta din urma, furios ca a pierdut posibilitatea de a face parte si din Guvernul Dancila, l-a atacat pe Klaus Iohannis. "Consider ca refuzul presedintelui Iohannis in ceea ce ma priveste este un nou act de antisemitism. Asa cum se stie,…