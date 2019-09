In imaginile difuzate de posturile de televiziune se poate vedea un elefant care se repede furios in multime si calca totul in picioare. Postul tv privat Derana transmitea in direct de la templul budist Kotte Raja Maha Vihara procesiunea anuala care se desfasoara la acest asezamand religios vechi de 600 de ani.

De asemenea, un alt incident cu un elefant nu a fost surprins de camere, dar de asemenea pachidermul a facut victime. In total, 17 persoane au fost ranite.

Footage from Derana TV, a television channel that broadcasts in Sri Lanka, shows many people injured and being rushed…