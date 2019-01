Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost oprite marti pentru aproximativ o ora dupa ce o drona a fost observata in apropierea celui mai aglomerat centru aerian din Europa, ridicand temerile ca haosul care a afectat luna trecuta aeroportul Gatwick s-ar putea repeta, relateaza Reuters.

- Zborurile de pe terminalul plecari al aeroportului Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, au fost suspendate. Decizia a fost comunicata de aeroport dupa ce o drona a fost detectata in apropiere. „Colaboram strans cu Poliția Metropolitana pentru a putea preveni orice amenințare…

- Un barbat si o femeie au fost arestati în legatura cu cazul de “folosire ilegala a dronelor”, dupa ce în ultimele zile activitatea pe aeroportul Gatwick a fost perturbata din cauza dronelor care survolau zona, a anuntat politia din Sussex, potrivit The Guardian.…

- Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar cateva zboruri si-au reluat activitatea, dupa ce aeroportul a fost inchis timp de 36 de ore din cauza depistarii unei drone, scrie digi24.ro.

- Aeroportul Gatwick din Londra s-a redeschis dupa ce a fost inchis mai bine de 24 de ore din cauza unor drone ridicate in apropierea pistei de aterizare. Reprezentanții aeroportului susțin ca, in timpul in care Gatwick a stat inchis, 765 de zboruri au fost suspendate, adaugand ca s-au permis din nou…

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters, scrie news.ro.citește…

- Zborurile de la aeroportul Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, au fost suspendate, miercuri seara, dupa ce doua drone au fost observate zburand in apropierea unei piste a aeroportului, informeaza cotidianul The Guardian.