Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu a facut un anunț extrem de trist. Jurnalistul impușcat in cap in timpul atacului de la Strasbourg a decedat. "Antonio Megalizzi, jurnalistul ranit in atacul barbar de la Strasbourg, a parasit aceasta lume doar cu putin timp in urma. Dumnezeu sa il odihneasca in pace si lumina.…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj emoționant pe Facebook dupa atentatul sângeros de marți seara de la târgul de Craciun din Strasbourg. Fiind europarlamentar, Daciana Sârbu locuiește la Strasbourg, locul atentatului.

- Virgil Ianțu a transmis un mesaj extrem de emoționant pe contul sau de Facebook. Prezentatorul TV a avut numai cuvinte de lauda la adresa tinerei care a caștigat a 10-a ediție ”Caștiga Romania!”. ”Ea este Magdalena Iurescu si aseara a castigat a 10-a editie consecutiva “Castiga Romania!” , Marele Premiu…

- Comisarul european Corina Crețu vorbește despre viitorul sau politic și a explicat ca la inceputul anului viitor va face anunțul despre o eventuala candidatura. Crețu lasa foarte clar de ințeles ca nu-și mai vede un viitor politic in PSD, in schimb il lauda pe Victor Ponta și recunoaște ca a discutat…

- Aflata la Oradea, la inaugurarea Podului Centenarului din Oradea, comisarul european Corina Cretu a declarat ca administratiile locale din Ardeal sunt “cap de lista la atragerea de fonduri europene, un exemplu de bune practici care trebuie urmat” si ca Romania risca sa piarda fonduri europene de 600…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca Romania trebuie sa continue drumul sau european, apreciind ca o eventuala parasire a Uniunii Europene ar fi "o catastrofa nationala".

- PSD trece printr-un moment in care scandalurile se țin lanț! Moțiuni de cenzura impotriva propriilor guverne, excluderile unor foști președinți și lideri cunoscuți, acuzații grave la adresa celui mai important comisar european și multe remanieri de Guvern. Scandalul cu Corina Crețu poate duce chiar…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a scris, joi, pe Facebook, ca este „mahnita” de faptul ca discutiile despre finantarea din fonduri europene a spitalelor regionale din Craiova, Iasi si Cluj „se duc intr-o zona a speculatiilor si disputelor”.