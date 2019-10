Atacul din Germania, transmis LIVE pe o platformă de jocuri video. ŞOCANT: cine este ATACATORUL Atacatorul ar fi un barbat de 27 de ani cu opinii de extrema dreapta, au declarat surse din domeniul securitatii pentru presa germana. Doua persoane au fost ucise si alte doua au fost grav ranite, miercuri, intr-un atac armat la Halle, unul dintre presupusii autori fiind arestat. Atacul a vizat in principal o sinagoga, in care autorii au incercat sa patrunda si unde au plasat explozibili, iar apoi un restaurant turc. ATAC terorist intr-o tara europeana. Sunt morti si raniti. UPDATE: A fost arestat un suspect VIDEO Din imagini se vede cum barbatul forțeaza intrarea in sinagoga,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- ​​Atacul în care doi oameni au fost omorâți în fața sinagogii din orașul german Halle și la un restaurant turcesc a fost transmis pe platforma de livestreaming Twitch a celor de la Amazon. Transmiterea online a acestui atac ridica din nou problema platformelor de livestreaming care…

- Autorul atentatului de la Halle, in estul Germaniei, in apropierea unei sinagogi, si-a filmat atacul armat si a difuzat inregistrarea pe o platforma online, a anuntat miercuri SITE, o organizatie specializata in supravegherea organizatiilor teroriste, relateaza AFP, potrivit news.ro.In aceasta…

- "Atacul terorist impotriva comunitații evreiesti din orasul Halle, Germania, chiar de Yom Kippur, cea mai sfanta zi pentru evrei, reprezinta din pacate o alta manifestare a antisemitismului in Europa. Autoritațile germane sunt obligate sa acționeze hotarat impotriva acestui fenomen. Condoleanțe familiilor…

- In inregistrarea de 35 de minute, acest barbat se lanseaza intr-o retorica antisemita, afirmand mai ales ca ''Holocaustul nu a existat vreodata''. El considera ca evreii sunt cauza tuturor problemelor, conform SITE, care face o paralela cu un video similar filmat de autorul atentatului produs…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…

- Cel puțin doi oameni au fost impușcați mortal in preajma unei sinagoge din orașul german Halle, anunța The Independent, citeaza b1.ro.Poliția locala anunța ca focurile au fost trase aleatoriu dintr-o mașina aflata in mișcare.

- Atacul armat a avut loc in orașul Halle, aflat in estul Germaniei. Un barbat a tras cu arma automata mai multe focuri asupra oamenilor care se aflau in fața sinagogii, relateaza BBC News. Revenim cu detalii. Post-ul Doi oameni au fost impușcați la o sinagoga in Germania. Atacatorul este cautat de poliție…

