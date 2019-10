Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe dispozitive explozive au fost amplasate in fata sinagogii din orasul Halle din estul Germaniei care a fost scena unui atac miercuri, au indicat surse de securitate citate de dpa, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase…

- In inregistrarea de 35 de minute, acest barbat se lanseaza intr-o retorica antisemita, afirmand mai ales ca ''Holocaustul nu a existat vreodata''. El considera ca evreii sunt cauza tuturor problemelor, conform SITE, care face o paralela cu un video similar filmat de autorul atentatului produs…

- Mai multe dispozitive explozive au fost amplasate in fata sinagogii din orasul Halle din estul Germaniei care a fost scena unui atac miercuri, au indicat surse de securitate citate de dpa. Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase mai multe focuri de arma.…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…

- Cel puțin doi oameni au fost impușcați mortal in preajma unei sinagoge din orașul german Halle, anunța The Independent, citeaza b1.ro.Poliția locala anunța ca focurile au fost trase aleatoriu dintr-o mașina aflata in mișcare.

- Atacul armat a avut loc in orașul Halle, aflat in estul Germaniei. Un barbat a tras cu arma automata mai multe focuri asupra oamenilor care se aflau in fața sinagogii, relateaza BBC News. Revenim cu detalii. Post-ul Doi oameni au fost impușcați la o sinagoga in Germania. Atacatorul este cautat de poliție…

