- Un autocar cu turiști a fost aruncat in aer, duminica, in Egipt. Incidentul s-a produs langa Piramide. Potrivit poliției locale, explozia s-a soldat cu... The post Autocar cu turiști aruncat in aer langa Piramide, in Egipt appeared first on Renasterea banateana .

- Atacul a avut loc la Dablo, o comuna din provincia Sanmatenga, iar printre cele sase persoane ucise s-a numarat si preotul paroh. "In jurul orei 9.00 (ora 12.00, ora Romaniei), in timpul slujbei, indivizi inarmati au intrat in biserica si au inceput sa traga in credinciosi", afirma primarul…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Un militar a fost ucis și…

- Cel putin 29 de turisti germani, 11 barbati si 18 femei, si-au pierdut viata miercuri intr-un accident rutier petrecut pe insula portugheza Madeira ... The post Cel puțin 29 de turiști straini au murit intr-un accident in Madeira (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 29 de turisti germani, 11 barbati si 18 femei, si-au pierdut viata miercuri intr-un accident rutier petrecut pe insula portugheza Madeira, informeaza agentiile de presa internationale. Accidentul a avut loc in localitatea de coasta Canico. Vehiculul la bordul caruia se aflau aproximativ 50…

- 24 de echipe s-au calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2019, turneu gazduit de Egipt, intre 21 iunie și 19 iulie. 10 dintre acestea au deja in palmares cel puțin un titlu. Egipt (7), Camerun (5) si Kenya (5) sunt cele mai titrate.

- Cel putin 27 de oameni au fost ucisi si 40 ar fi fost raniti in urma unui dublu atac armat la doua moschei din orasul Christchurch, Noua Zeelanda. Politia a reusit sa aresteze 3 barbati si o femeie si...

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar s-a lovit cu un camion, luni, intr-o zona muntoasa din Bolivia, informeaza postul tv Telesur.Accidentul s-a produs in zona Potosi Oruro, intr-o zona cu vizibilitate redusa, scrie mediafax.ro. Citește și: Atac…