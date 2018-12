Atacul din Egipt: 40 de terorişti au fost lichidaţi de către forţele de securitate Trei turiști vietnamezi au fost uciși vineri intr-o explozie cu bomba artizanala ce a vizat un autocar cu turisti, in zona piramidelor, la periferia sud-vestica a capitalei egiptene. Ghidul lor egiptean a fost ranit in atac si a murit din cauza ranilor, au informat autoritatile egiptene. In urma acestui atac, fortele de securitate au intervenit impotriva unor presupusi militanti islamisti care au lansat atacul, vineri, in estul tarii, se precizeaza intr-un comunicat oficial al autoritatilor egiptene. "Aproximativ 40 de teroristi au fost ucisi de catre fortele egiptene", 30 dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

