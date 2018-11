Magistrații Tribunalului Braila care au decis ca Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile considera atacul sau de duminica, 11 noiembrie, unul drept terorist și va fi anchetat ca atare. Judecatorii au schimbat, astfel, incadrarea faptei. Planul atacatorului de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani era sa omoare cat mai multi romani si apoi sa se sinucida, potrivit informatiilor furnizate de Biroul de Presa al Tribunalului Braila. Mai mult, ar fi scris chiar și mai multe bilete in acest sens. „Actiunile au avut menirea…