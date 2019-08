Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca vor fi depuse plangeri penale dupa tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, insa așteapta rezultatul controlului pentru a ști pe numele cui se vor indrepta aceste demersuri.„Cu siguranța (vor fi depuse plangeri penale, n.r.) Voi comunica”,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Buzau, din punctul ei de vedere, tragedia de la Sapoca putea fi evitata. Ministrul Sanatații a mai spus ca Spitalul de Psihiatrie Sapoca, unde patru oameni au fost ucisi si alti noua raniti de un pacient internat, nu a solicitat niciodata angajarea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a anunțat: 'In urma informarii in permanenta a premierului, la dispozitia acesteia, am pornit de urgenta la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona personal ancheta interna privind intamplarile din noaptea trecuta si pentru a asigura tot suportul necesar…

- Atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, din județul Buzau, a avut loc in doua saloane (208 si 209) in care se aflau se aflau mai multe persoane sedate sau imobilizate la pat, neavand astfel nicio șansa sa se apere, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. Noapte atrecuta, un pacient de…

- Conducerea Sindicatului Sanitas Sapoca critica numarul insuficient de personal medico-auxiliar din spitalul de pisihiatrie și susține ca este prioritara lupta pentru deblocarea locurilor. Sindicaliștii spun ca au existat discuții intense cu conducerea spitalului pe și diverse memorii catre Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis astazi Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, au precizat surse medicale pentru Mediafax. Noaptea trecuta, patru persoane au murit și noua au fost ranite, dupa ce un pacient de 38 de ani a atacat cu un stativ de perfuzii bolnavii…

- Barbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții in Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, a fost internat cu sevraj etilic, potrivit unor surse din cadrul Poliției. Acestea au confirmat, pentru MEDIAFAX, ca atacatorul s-a luptat cu polițiștii pana a fost imobilizat.Potrivit surselor…

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. Potrivit comisarul - sef Laurentiu Pantazi, seful IPJ Buzau, unul dintre pacienti a intrat cu…