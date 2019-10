Atacul de la Prefectura Poliţiei din Paris: Prefectul de poliţie nu exclude 'nicio ipoteză' 'Luciditatea noastra de politisti ne face sa nu excludem nicio ipoteza in acest stadiu', a spus el, in contextul in care ancheta deschisa de Parchetul din Paris nu a retinut pana acum nicio pista terorista. 'Tragedia este cu atat mai teribila cu cat ea s-a produs in interiorul Prefecturii si a fost comisa de unul dintre noi', a subliniat Lallement. In opinia sa, conditiile de securitate din interiorul centrului nevralgic al politiei pariziene 'sunt absolute' si 'nu pot fi puse sub semnul intrebarii'. 'Cei care sunt in afara administratiei trec printr-o usa de securitate', a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru politisti au fost ucisi intr-o agresiune cu arma alba comisa joi in interiorul Prefecturii de Politie din Paris de catre un angajat care a fost dupa aceea ucis prin impuscare de fortele de ordine, din motive inca nedeterminate, relateaza AFP.

- Agresiunea a avut loc joi dupa-amiaza in interiorul acestui loc emblematic, situat in centrul istoric al capitalei franceze, in care se afla sediile marilor directii ale politiei pariziene, cu exceptia Politiei Judiciare. Atacatorul - impuscat in curtea prefecturii - lucra la Directia de Informatii…

- Patru politisti au fost ucisi cu lovituri de cutit, joi, in interiorul Prefecturii politiei din Paris, fiind agresati de un angajat care a fost apoi lichidat de fortele de ordine, potrivit presei franceze si AFP. Anchetatorii exploreaza in special pista unui conflict personal. Barbatul inarmat cu un…

- Patru politisti au fost ucisi cu lovituri de cutit, joi, in interiorul Prefecturii politiei din Paris, fiind agresati de un angajat care a fost apoi lichidat de fortele de ordine, potrivit presei franceze si AFP, potrivit Agerpres. Anchetatorii exploreaza in special pista unui conflict personal.Barbatul…

- Polițiști de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au depistat in municipiul Buzau un barbat de 36 de ani, urmarit internațional de autoritațile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare, pentru comiterea mai multor infractiuni de furt. Barbatul a…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, a venit cu noi detalii la Antena 3 despre cazul nepoatei sale ucise la Caracal.„Am ascultat cu mare greutate ce a spus procurorul-șef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Ne-a vorbit de viața unui om…

- Echipajul petrolierului rusesc „Nika Spirit”, reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a ajuns cu un zbor de la Chisinau la Moscova, potrivit Interfax. Anterior, SBU a anunțat ca echipajul „Nika Spirit” nu a incalcat dreptul marii sau legile din Ucraina, prin urmare, nu existat motive pentru…

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti.…