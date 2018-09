Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a convocat ambasadorii din Marea Britanie, Olanda si Danemarca in urma atacului armat de la o parada militara de sambata, care s-a soldat cu 29 de morti, conform presei de stat, scrie The Guardian, citat de News.ro. Cei trei oficiali au fost „informati de protestele Iranului…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat miercuri oficialii tarilor europene ca sunt indulgenti in ceea ce priveste agresiunile de care da dovada Administratia de la Teheran, relateaza Reuters.

- Iranul are controlul deplin asupra Stramtorii Ormuz si astfel si asupra Golfului Persic, unde poate inspecta toate navele, civile sau militare, care trec pe acolo, a declarat luni comandantul fortelor navale ale Gardienilor Revolutiei iraniene, generalul Alireza Tangsiri, dupa ce autoritatile de la…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Autoritațile au descoperit cel puțin 40 de militari afgani morți in incinta unei baze militare din regiunea Uruzgan din sudul țarii, care a fost atacata de militanții talibani saptamana trecuta, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Momentan am descoperit și transportat 40 de cadavre din zona”,…

- Arabia Saudita a acordat viza unui diplomat iranian, un semn rar care indica o relaxare a relatiilor intre cele doua puteri rivale din Orientul Mijlociu, a anuntat agentia de presa Irna, relateaza luni AFP, preluata de Agerpres. Regatul saudit a intrerupt relatiile diplomatice cu Iranul la…

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul, scrie Mediafax."In acest moment al anchetei, nu avem dovezi in sprijinul acestei ipoteze",…