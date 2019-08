Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a adresat un mesaj de condoleante presedintelui SUA, Donald Trump, dar si poporului american luni, 5 august, in contextul masacrelor care au avut loc zilele trecute in Texas si Ohio. Seful statului a scris ca a aflat despre atacurile armate cu „cu adinca tristete”.

- Atacul de la magazinul Walmart din El Paso, Mexic, este tratat de autoritațile americane drept unul de terorism domestic. Mexicul susține, insa ca este un atac rasial și vrea extradarea autorului. Autoritatile federale trateaza masacrul drept un caz de terorism domestic și investigheaza momentan care…

- Procurorul general al Mexicului ia in calcul o actiune juridica, intrucat atacul armat de la magazinul Walmart din El Paso, printre ale carui 20 de victime s-au aflat si sase mexicani, poate fi considerat terorism, a anuntat duminica ministrul de externe din Mexic, relateaza Reuters. O…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate in cladirile oficiale sa fie coborate in berna pana pe 8 august, in semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au indoliat SUA in mai putin de 24 de ore, a anuntat Casa Alba duminica, transmite AFP.…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP. Presedintele american Donald Trump "are…