- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- "Ne exprimam solidaritatea cu Regatul Unit si condamnam ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arata in mesajul postat de Ministerul Afacerilor Externe pe contul de Twitter.Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, ca Romania isi exprima solidaritatea deplina cu Marea Britanie in contextul contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury.

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o "incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu ministrii apararii din tarile care alcatuiesc formatul B9 a fost dedicata problemelor legate de aparare, securitate, tinand cont de "provocarile la care trebuie sa faca fata tarile din flancul estic al…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Rusia a testat 210 tipuri de arme in Siria, susține Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, intr-un nou film despre președintele Rusiei, cu titlul sugestiv "Putin", conform unui reportaj al agenției de știri TASS

- Noua prioritate a NATO este crearea unei "zone militare Schengen" in Europa, mutare menita sa accelereze desfasurarea trupelor in apropierea granitelor Rusiei, a declarat luni adjunctul ministrului rus al Apararii, generalul Alexander Fomin, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Marea Britanie va raspunde in mod adecvat daca dovezile vor indica faptul ca Moscova a fost implicata in atacul cu neurotoxina asupra fostului spion rus si a fiicei sale, atac ce a avut loc in sudul Angliei, a declarat joi prim-ministrul britanic Theresa May, in ceea ce reprezinta avertismentul venit…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia are o influenta din ce in ce mai „rea” asupra relatiilor internationale dupa ce s-a descoperit ca un fost spion rus care lucra in serviciul britanicilor a fost otravit in orasul Salisbury din Anglia, scrie Politico. Vorbind in fata…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu. Ministrul…

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Ministrul japonez al Apararii, Itsunori Onodera, a avertizat, miercuri, ca Rusia a sporit activitatea militara in apropierea Japoniei, iar aceasta decizie ar putea avea legatura cu faptul ca Japonia s-a alaturat sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Caz cutremurator in Rusia. Doua surori s-au sinucis, aruncandu-se impreuna in gol de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Maria Vinogradova, in varsta de 12 ani, și sora ei Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite fara suflare, in fața blocului lor din vestul Rusiei.

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Mihai Fifor: in acest an va incepe achizitia bateriilor de coasta În acest an România va începe un nou program de înzestrare ce prevede achizitia unor baterii de artilerie de coasta, tehnica de lupta ce va fi produsa în tara noastra. Acest proiect…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, vine astazi intr-o vizita oficiala in Moldova la invitatia omologului sau de la Chisinau, Eugen Sturza. Este prima vizita in Moldova a unui ministru din noul executiv de la București.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton. Potrivit MApN, agenda de discutii s a concentrat pe evolutia cooperarii in domeniul apararii si perspectivele favorabile pentru dezvoltarea in…

- Canada nu percepe Rusia ca pe o amenintare militara iminenta pentru NATO, a declarat ministrul canadian al Apararii, Harjit Singh Sajjan, in cadrul unei intalniri cu omologul sau leton, Raimonds Bergmanis, a transmis Departamentul canadian pentru Aparare Nationala, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie întarite capabilitatile militare ale României si la Marea Neagra, context în care a anuntat ca are

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Premierul Tudose, in prima ședința de Guvern din 2018: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca liniștit in mod cert nu va fi, a spus șeful Executivului, in contextul tensiunilor aparute inca de la inceputul anului, privind restructurarea guvernamentala și criza din Mnisterul de Interne. ”Este prima…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. "Va sunt recunoscator pentru tot ceea ce faceti. Cuvintele sunt mult prea sarace…

- Ministrul de externe al Rusiei, Seghei Lavrov, a cerut, luni, SUA și Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri, scrie Agerpres. Moscova a cerut in repetate rinduri Washingtonului si Phenianului…

- Federatia Rusa a finalizat retragerea partiala a trupelor sale desfasurate de peste doi ani de zile in Siria, retragere inceputa la mijlocul lui decembrie la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, informeaza AFP. "Ordinul dumneavoastra…

- Serbia negociaza achiziționarea de elicoptere militare din Rusia, precum și crearea unei baze speciale de reparații, care va permite prezența personalului militar rusesc în regiune, scrie paginaderusia.ro cu referire la The Associated Press. Agenția noteaza ca livrarea de arme din…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.