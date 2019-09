"Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca ea sa isi poata proteja teritoriul. Am putea sa o facem in acelasi mod in care Iranul a facut-o, cumparand sistemele de racheta rusesti S-300 si in acelasi mod in care Turcia a procedat deja prin cumpararea sistemelor de rachete rusesti S-400", a declarat presedintele Vladimir Putin la Ankara. Aceste arme "vor proteja cu siguranta orice situri de infrastructura in Arabia Saudita", informeaza AFP.



