Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Preluam, cu acordul autoarei, un articol care vorbește de amenințarea grava pusa de activitațile Rusiei in Marea Britanie și, la modul general, in Occident. Ultimele evenimente ale scenei internaționale surprind evoluții extrem de ingrijoratoare in legatura cu relațiile dintre…

- Atacul rusesc cu arme chimice de la Salisbury a fost mai mult decat o crima: a fost o greseala. Rusia a demonstrat chiar si celor din Vest care mai aveau rezerve in acest sens ca este un „rogue state“ si ca ne aflam intr-un nou Razboi Rece.

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca Alianta nu isi doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, adaugand ca sustine pozitia Marii Britanii in scandalul izbucnit dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza France 24.

- Bogația rușilor instariți, care s-au mutat in Marea Britanie, și-au trimis acolo copiii, au investit in imobiliare sau pur și simplu și-au ferit banii in active din UK se afla sub serioasa amenințare. Pe parcursul ultimelor decenii, zeci de mii de bogați din Rusia au și-au cumparat in Marea Britanie…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat ca implicarea Rusiei este &"singura explicație plauzibila&" pentru otravirea cu gaz neurotoxic cu destinație militara a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat, joi, solidaritatea cu Marea Britanie fata de concluziile privind implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Ambasadorul SUA la Natiunile Unite, Nikky Haley, a declarat miercuri ca Statele Unite considera ca Rusia este responsabila pentru atacul chimic din Marea Britanie asupra fostului spion rus si a fiicei sale. De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU ar trebui sa ia masuri, mai spune aceasta, potrivit…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, ca Romania isi exprima solidaritatea deplina cu Marea Britanie in contextul contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury.

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o "incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- Marea Britanie analizeaza posibilitatea lansarii unui atac cibernetic impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea pe teritoriul Regatului Unit a fostului spion dublu, Serghei Skripal, fost agent GRU, si a fiicei acestuia,...

- Washingtonul este de acord cu evaluarea Londrei care indica faptul ca Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe un fost agent secret rus, a declarat Rex Tillerson, secretarul american de Stat, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Atacul cu substanța neurotoxica de lupta care l-a trimis in spital fara perspective pe colonelul GRU Sergei Skripal, cel care a lucrat pentru MI6 și era refugiat in Marea Britanie, a ridicat semnalul de alarma vizand asasinatele la comanda in strainatate ale liderilor și rebelilor ceceni, opozanților…

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost expuse la aceeași substanța folosita pentru otravirea spionului rus. Cazul capata tot mai multa amploare, iar oficialii britanici au anunțat ca vor raspunde “in mod corespunzator”, daca se dovedește ca un stat este implicat in otravirea…

- Marea Britanie va raspunde in mod adecvat daca dovezile vor indica faptul ca Moscova a fost implicata in atacul cu neurotoxina asupra fostului spion rus si a fiicei sale, atac ce a avut loc in sudul Angliei, a declarat joi prim-ministrul britanic Theresa May, in ceea ce reprezinta avertismentul venit…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- Casa Alba a amenintat Rusia cu consecinte internationale pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost cel mai distructiv si costisitor din istorie, potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP, scrie agerpres.ro.

- Australia s-a alaturat țarilor care acuza Rusia de atacul masiv întreprins de hackeri folosind virusul NotPetya, care a avut loc în iunie 2017, raporteaza The Australian citat de paginaderusia.ro. „Pe baza constatarilor agențiilor de informații australiene și în…

- Atacul cibernetic din iunie 2017 "s-a raspandit in intreaga lume, cauzand pagube de miliarde de dolari in Europa, Asia si America", a declarat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe. "A fost o parte din efortul necontenit al Kremlinului de a destabiliza Ucraina si demonstreaza tot…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu 'consecinte internationale' pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost 'cel mai distructiv si costisitor din istorie', potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - 'iresponsabil…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC, scrie mediafax.ro.

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…