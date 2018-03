Atacul cibernetic asupra guvernului german, parte dintr-un atac la nivel global

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul procurorului…

- Atacul informatic vizand ministere germane dezvaluit miercuri este in continuare ”in curs”, a anuntat joi comisia parlamentara pentru probleme de securitate, fara sa confirme ca acesta este comis de hackeri rusi, relateaza AFP.”Este vorba despre un veritabil atac cibernetic are vizeaza o parte…

- In 2017, Ed Sheeran a fost cel mai bine vandut artist al anului, la nivel global. Aflați care sunt artiștii care au fost și ei in top 10 in articolul de mai jos. Mai multe amanunte puteti citi pe site-ul ...

- Germania a declarat ca hackerii rusi care au atacat reteaua guvernamentala de calculatoare au fost retinuti si ca o investigatie se afla in desfasurare, informeaza Reuters. Hackkerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe, dar si retelele informatice de la Cancelaria germana…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic, Theresa May, privind retragerea din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Hackerii au furat 6 milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa, citata de Reuters. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron se afla la cel mai scazut nivel din octombrie 2017, in urma unui sondaj ale carui rezultate au fost publicate duminica, scrie Reuters.In perioada 7 - 17 februarie, Ifop a realizat sondajul pentru Le Journal du Dimanche, iar 44% dintre repondenti…

- Schioarea americana Lindsey Vonn, care participa la JO de iarna de la PyeongChang, a afirmat ca s-a simtit ''devastata'' dupa ce a citit despre atacul produs in Florida, soldat cu 17 morti si cel putin 14 raniti, ea transmitand sprijinul sau pentru familiile victimelor, scrie Reuters.…

- Casa Alba a amenintat Rusia cu consecinte internationale pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost cel mai distructiv si costisitor din istorie, potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP, scrie agerpres.ro.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Unul din sase copii traieste intr-o zona de conflict, se afirma intr-un raport al organizatiei umanitare Salvati Copiii, care indica o crestere de 75% fata de anul 1995 a numarului de minori afectati de razboaie, informeaza site-ul postului BBC News.

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Agentia nationala de spionaj a Coreei de Sud a transmis unui comitet parlamentar, marti ca hackerii nord-coreeni ar putea fi responsabili pentru atacul asupra platformei japoneze Coincheck, in urma caruia a fost furate criptomonede in valoare de 520 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…

- Un om al strazii considerat erou pentru ca a ajutat mai multe persoane ranite si muribunde dupa un atac cu bomba care a avut loc anul trecut in Marea Britanie in timpul unui concert pop, eveniment in urma caruia 22 de persoane si-au pierdut viata, a fost trimis la inchisoare marti dupa ce a recunoscut…

- Daca in alte perioade de mercato transfera "la numar", Gigi Becali a schimbat putin strategia in aceasta iarna si a ales sa aduca la echipa doi jucatori experimentati care sa acopere posturi importante din Nicolae Dica. Si, din spusele finantatorului FCSB, roadele incep sa se vada. …

- Veste buna pentru unul dintre cei mai apreciati fotbalisti ai Stelei din acest sezon. Fundasul central Stefan Paduret, cel mai scump transfer pe care echipa lui Marius Lacatus l-a facut in aceasta vara la formarea lotului cu care a inceput Liga a IV-a, a primit vestea ca este convocat la lotul echipei…

- Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței impotriva Femeilor ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, adoptarea de urgența a unor masuri eficiente de monitorizare a agresorilor și deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției…

- "Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic si ridica numeroase probleme cruciale care se afla la originea acestor incercari", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului, Steffen Seibert. El a insistat asupra ”responsabilitatii speciale”…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, preluate de...

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba, intr-o localitate din Columbia. Atacul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- O explozie puternica a avut loc, sambata, in capitala Afganistanului, Kabul, intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite, transmite…

- Aproximativ 5.000 de transportatori sunt asteptati sa participe in perioada 17-18 ianuarie 2018 la un protest impotriva platformelor on-line de tip ridesharing si transportului ilegal de pasageri. Membriii Asociației Profesionale a Transportatorilor in Regim de Taxi și Inchiriere (APTTI) și ai Asociației…

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand cea avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agenţiei,…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Premierul Theresa May a spus, duminica, ca va anunta luni modificari in echipa sa de ministri, in timp ce presa sustine ca ministrii de Externe, de Finante si de Interior, precum si pentru Brexit isi vor pastra joburile, relateaza Reuters.

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitati care afecteaza aproape toate computerele lume, scrie Reuters. Bresele de securitate, denumite Meltdown si Spectre, afecteaza cipurile din computere, smartphone-uri si tablete fabricate dupa anul 1995, potrivit…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, relateaza Reuters si AFP, preluate de...

- Statele Unite au inculpat doi hackeri romani care au spart camerele de supraveghere din Washington D.C, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire in funcție a președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost facut de reprezentanții Departamentului de Justiție al SUA, conform site-ului agenției…

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast" pe primul loc. Clasamentul celor mai profitable filme, la nivel global, pe 2017: „The Beauty and The Beast", 1,26 de miliarde de dolari „The…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord este "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul de tip ransomware WannaCry, din luna mai, in urma caruia au fost afectate companii si institutii publice din intreaga lume, potrivit unui oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters

- Deseurile electronice au crescut pana la un volum record de 45 milioane de tone in intreaga lume in 2016, risipind metale valoroase, cum ar fi aurul si cuprul. Inca prea putine televizoare, telefoane mobile sau alte electrocasnice au fost reciclate, arata un studiu finantat de ONU.

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- Google prezinta cele mai populare video-uri de pe platforma YouTube, la nivel global, in 2017. Cele mai populare video-uri pe YouTube la nivel global (non-music) 1.ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม | THE MASK SINGER 2 2.ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography 3.Ping Pong Trick Shots 3 | Dude…