Atacul asupra spitalelor, parte dintr-o tendinţă la nivel global "Pana in acest moment, nu stim exact ce ransomware a cauzat atacul din Romania. Conform unei ipoteze a SRI, este vorba de BadRabbit, un ransomware mai vechi. (...) In multe cazuri de ransomware, succesul acestora se bazeaza pe 4 mari tipuri de probleme: nu pe toate sistemele din retea ruleaza un antivirus; sistemele de operare sunt vechi si neactualizate; parolele folosite de administrator si utilizatori sunt slabe; utilizatorii deschid fisiere anexate la e-mail fara sa verifice sursa lor", precizeaza reprezentantii Kaspersky. Acestia mentioneaza ca se pot evita multe probleme cauzate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

