- Sute de persoane au manifestat la Barcelona in semn de protest fata de Vox, un partid de extrema dreapta, inaintea alegerilor nationale prevazute luna viitoare, relateaza The Associated Press. Protestatarii au iesit duminica pe strazile din Barcelona pentru a protesta impotriva unei vizite…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Un grup disident, care vrea sa-l inlature de la putere pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, ar fi organizat un raid asupra ambasadei Coreei de Nord in Spania, relateaza cotidianul The Washington Post, citand surse familiare cu planificarea și executarea misiunii. Anterior jurnaliștii de la El Pais…

- Un grup disident, care vrea sa-l înlature de la putere pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, ar fi organizat un raid asupra ambasadei Coreei de Nord în Spania, relateaza cotidianul The Washington Post, citând surse familiare cu planificarea și executarea misiunii, conform Mediafax.La…

- Coreea de Nord l-a inlocuit pe emisarul pentru negocierile cu SUA, cu circa o luna inainte de al doilea summit dintre liderii celor doua tari, a anuntat marti o sursa informata citata de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. Noul reprezentant nord-coreean este Kim Hyok-chol, care a fost primul…