Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile președintelui Rusiei, Vladimir Putin, care afirma ca susține democratizarea Republicii Moldova, sunt o adevarata mostra de ipocrizie. De aceasta parere este analistul politic de la București Angela Gramada.

- Cel putin noua persoane au fost ranite dupa ce o garnitura de metrou a deraiat in orasul american Boston, acestia fiind transportati la spital, au anuntat autoritatile locale, relataeza Associated Press preluat de mediafax.Pompierii locali au declarat ca niciuna dintre victime nu prezentau…

- "Am vazut ca au fost cateva declaratii ale liderului Pro Romania. Dorinte avem cu totii, dar in momentul de fata declaratiile liderilor En Marche si ALDE Europa au fost foarte clare - nu se pune problema afilierii domnului Ponta la aceasta noua grupare. Nu se pune problema afilierii Pro Romania la…

- Președintele Federației Naționale Mine Energie (FNME), Dumitru Pirvulescu, e de parere ca nu vor fi 200 de angajați care vor solicita concedierea de la CEO, in aceasta vara, deși pe langa cazurile speciale, ale celor cu probleme de sanatate, sunt alții care și-au gasit un alt loc de munca mai…

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost grav ranite, dupa ce un barbat inarmat cu cel puțin un cuțit s-a dezlanțuit și i-a atacat pe cei care stateau, liniștiți, in stația de autobuz din Kawasaki, Japonia. Majoritatea victimelor sunt copii. O eleva in varsta de numai 12 ani și…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press.Oficialii citati…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au pus nunta pe 7 iulie, dar cununia civila se preconizeaza a fi chiar luna aceasta. Iar lista de invitați este una marișoara, nu mai puțin de 350 de persoane fiind in atenția celor doi pentru a le fi aproape intr-o noapte care se vrea de vis, scrie Cancan. Brigitte…