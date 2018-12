Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de focuri a facut, marți seara, cel putin doi morti si zece raniti la Targul de Craciun de la Strasbourg (nord-vestul Frantei), fortele de ordine fiind in cautarea atacatorului care a reusit sa fuga, potrivit ministrului francez de interne si prefecturii departamentului, relateaza AFP si Reuters,…

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati în centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a încheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Élysée. Presedintele…

- Dan Nica este unul dintre europarlamentarii romani care au ramas blocați in sediul Parlamentului European ca masura de precauție dupa atacul de marți seara, din apropierea Targului de Craciun.Citeste si Atac armat la Strasbourg: Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului…

- Focuri de arma au fost semnalate la Targul de Craciun de la Strasbourg, Franta, unde o persoana a murit și alte 3 au fost ranite.Le Figaro scrie ca un barbat a inceput sa traga la intamplare in multime.Primarul Alain Fontanel a scris pe Twitter ca s-au inregistrat ”focuri de arma, in centrul orasului…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii 'nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel duminica la Germania si Franta sa coopereze mai mult, in calitate de aliati, pentru a asigura o Europa unita, inclusiv prin depasirea diferentelor privind stabilirea unui buget comun al zonei euro, relateaza site-ul postului France 24.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, si-a prezentat luni demisia presedintelui Emmanuel Macron, care a refuzat-o, transmite AFP, citand presedintia Frantei, care confirma astfel o informatie a cotidianului Le Figaro. "In fata atacurilor la adresa ministrului de cand acesta a confirmat…