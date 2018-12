Stiri pe aceeasi tema

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Masura ar putea ajuta Washingtonul sa repare relatiile tensionate cu aliatul sau din cadrul NATO, remarca agentia citata.Cu toate acestea, Turcia a spus ca va trata actiunea Statelor Unite cu prudenta si ca Ankara asteapta ca SUA sa taie complet legaturile lor cu militia kurda siriana Unitatile…

- Statele Unite au anuntat marti ca ofera recompense pentru informatii privind trei membri de rang inalt ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formatiune scoasa in afara legii si care desfasoara de mai multe decenii o insurgenta armata impotriva statului turc, transmite Reuters. Masura ar putea…

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile de Aparare a Poporului…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP. Dintre aceste persoane, 49 au fost arestate…

- Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii parlamentare, Erdogan a estimat ca SUA si-au pierdut credibilitatea angajand razboaie pe plan global. Ankara si Washingtonul se afla intr-o disputa diplomatica in legatura cu procesul in Turcia al pastorului american Andrew Brunson. Referindu-se…