Stiri pe aceeasi tema

- Intens! Așa a fost live-ul Carla’s Dreams din aceasta dimineața, de la Virgin Radio Romania. Daca l-ai ratat in direct la Virgin Radio Romania și pe pagina de Facebook, da-i un play pe virginradio.ro. Chiar in dimineața in care au stat de vorba cu ”Sergiu” de la Carla’s Dreams , Bogdan, Shurubel și…

- Da, suntem la fel de surprinși precum sunteți voi! Bogdan chiar a reușit sa termine prima sa competiție sportiva, Bucharest International 10 K. Pariul era așa: daca Bogdan reușește sa termine cursa in sub 01:10:00, Shurubel și Ionuț vor trebui sa alerge și ei 10 km. Dar nu doar atat. Vor avea in fața…

- Cine se gandea ca de la discuția de luni, dintre Bogdan, Shurubel, Ionuț și ascultatorii Virgin Radio Romania, se va ajunge aici?! Dupa ce au auzit poveștile de la inceputul saptamanii, azi, a venit provocarea suprema. Dar nu oricum! Hell Active sare in ajutorul lui Bogdan și cauta un partener de cursa,…

- Inca 1.000 de euro pleaca din trezoreria Virgin Radio Romania catre unul dintre ascultatori. Norocoasa de luni este Ilona din București care a reușit intr-un final sa prinda linie ca sa spuna CSAUD la Virgin Radio Romania. „O creta data pe razatoare”, a rostit Ilona, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț i-au…

- Marți dimineața, Alex Dima a stat la povești cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, in matinalul Virgin Radio Romania, despre viața de jurnalist de investigații. Jurnalistul de la ”Romania te Iubesc” a vorbit cu pasiune cam despre toate subiectele investigate pentru emisiune, despre spitale vs catedrale, despre…

- Hai ca inceput bine ziua asta! Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț au dat startul pentru Maratonul lui Niculae cu numarul 4, Antonia a fost pe super fun live la Virgin Radio Romania, iar de la 12 Alex Velea & Lino Golden fac super show in Maratonul lui Niculae. Vezi aici cum Alex Velea &... View Article

- Fun la greu in direct la Virgin Radio Romania, inceput la 10:00 cu primii invitați ai lui Andrei Niculae, Bogdan, Shurubel și Ionuț, urmați de Antonia. Dupa ce ne-a luat ea prin surprindere in direct, a avut partea Antonia de o surpriza in Maratonul lui Andrei Niculae: Alex Velea s-a decis sa-i țina…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț au facut pe Cupidonii pentru Georgiana din Ploiești. Ei au ajutat-o sa-și aleaga un date pentru Valentine’s Day prin Radio Tinder. Georgiana s-a inscris pe virginradio.ro, a fost aleasa pentru a participa la super experiența Radio Tinder, iar luni a venit in studioul Virgin…