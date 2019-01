Stiri pe aceeasi tema

- Ossama Hamed, principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, a fugit din Marea Britanie, iar autoritatile nu stiu cum a fost posibil acest lucru. Potrivit primelor informatii, barbatul se afla acum in Iordania.

- Madalina, iubita lui Tudor Simionov, romanul ucis la Londra in seara de Revelion, nu-și mai gasește cuvintele prin care sa-și arate durerea pe care o simte in urma tragediei. Madalina și Tudor Simionov urmau sa se casatoreasca și aveau planuri mari impreuna.

- Barbatul care a fost arestat miercuri, 2 ianuarie, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov, in noaptea de Revelion, intr-un club din Londra, se numește Imran Mostafa Kamel și are 26 de ani. Acesta este judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt…

- Imran Mostafa Kamel (26 de ani) a fost arestat miercuri, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov in noaptea de Revelion intr-un club din Londra. In plus, acesta e judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt incident in dimineața zilei de 1 ianuarie.…

- Cristian Constantin, unul dintre prietenii și foștii colegi ai lui Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion in Londra, a oferit detalii legate de incident. "Pe Tudor l-am cunoscut in 2016 la un concurs ergometru care se organizase la Piața Presei. Il știam din canotaj și de atunci am devenit…

- Sacrificiul unui roman care lucra in Londra i-a impresionat pe oamenii din Marea Britanie. Tudor Simionov, un tanar de 33 de ani, fost sportiv de performanța, lucra ca agent de paza in capitala Marii Britanii și a fost ucis chiar in noaptea de Revelion.

- Un roman este considerat erou in Marea Britanie, dupa ce a fost ucis intr-o incaierare cu interlopii care incercau sa intre cu forta, de Revelion, intr-un club din Londra. Indivizii erau inarmati cu sabii si cutite. Agentii de paza ai clubului, printre care si romanul Tudor Simionov, au intervenit sa-i…