- Franta este in stare de urgenta dupa atacul de la Strasbourg, al carui autor nu a fost, inca, arestat. Trei oameni au fost ucisi si alți 12 raniti, potrivit ministrului francez de Interne, dupa ce...

- Un turist thailandez se afla printre persoanele decedate in atacul armat comis marti seara la Strasbourg (estul Frantei), a anuntat miercuri un oficial guvernamental thailandez, transmite dpa, informeaza Agerpres.Anupong Suebsamarn (45 de ani) se afla in vacanta in Franta impreuna cu sotia…

- O ampla operatiune era in desfasurare, miercuri dimineata, in estul Frantei, pentru capturarea autorului atacului cu arma comis marti seara la Strasbourg si soldat cu trei morti si 13 raniti, dintre care opt sunt in stare grava, transmite dpa.

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018 Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise marti si altele au fost ranite, iar presupusul autor al atacului este Cherif C., nascut in 1989, potrivit unor surse citate de Le Figaro. Atacatorul, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine, cu care s-a implicat intr-un…

