- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat sambata seara ca drapelele americane sa fie coborate in berna in urma atacului antisemit comis intr-o sinagoga din Pittsburgh (nord-est), Pennsylvania, soldat...

- "Am fost indurerat si ingrozit de atacul mortal care a avut loc astazi la Pittsburgh", a declarat Netanyahu intr-o inregistrare video postata pe contul sau deTwitter. "Intreg poporul israelian impartaseste doliul cu familiile celor ucisi. Suntem solidari cu comunitatea evreiasca din Pittsburgh.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sâmbata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ înarmat a ucis mai multe persoane înainte de a se preda,

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP."Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

