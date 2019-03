​Atacatorul din Christchurch a călătorit în Croaţia în decembrie 2016-ianuarie 2017 (poliţia croată) Extremistul de dreapta australian care a comis vineri atacurile sângeroase soldate cu 49 de morti în doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a calatorit în Croatia la sfârsitul lui 2016 si începutul lui 2017, a declarat o purtatoare de cuvânt a politiei croate, citata de agentia nationala HINA, transmite Agerpres.



"Politia are informatii despre miscarile acestei persoane în decembrie 2016 si ianuarie 2017", a declarat purtatoarea de cuvânt.



Presa croata a relatat sâmbata ca australianul Brenton Tarrant a vizitat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

