- O importanta operațiune a poliției, la care participa și trupele speciale Raid, este in curs joi dupa-amiaza in cartierul Neudorf, unde urma lui Cherif Chekatt, prezumtivul autor al atentatului de la Targul de Craciun, s-a pierdut in urma cu doua zile, scrie AFP.

- ''Sunt 500 de militari care, incepand de astazi, au venit pentru a completa dispozitivul 'Sentinelle' si 1.300, care, in zilele urmatoare, vor urma celor deja mobilizati'' pentru a asigura ''securizarea'' obiectivelor si ''a garanta securitatea francezilor'', a declarat Edouard Philippe intr-o alocutiune…

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner. Oficialul francez a adaugat ca mai multe persoane dintre…

- Trei persoane au fost ranite și alte 12 au fost ranite in urma atacului din Strasbourg, Franța, ce a avut loc chiar la Targul de Craciun. Autorul atacului a fost identificat, insa deocamdata n-a fost prins.

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- UPDATE. Cel mai recent bilanț indica cel puțin un mort și 6 persoane ranite. Atacatorul nu a fost inca prins, a anunțat primarul Strasbourgului, citat de Le Figaro. Impușcaturile ar fi avut loc in apropierea unui targ de Craciun, potrivit BBC. Poliția a blocat circulația in zona și a stabilit…