Atacatorii lui Dragoman rămân sub control judiciar ARAD. Tribunalul Arad a constatat in 27 august legalitatea și temeinicia masurii preventive a controlului judiciar dispusa fața de Malița și Iovanuț, menținand masura pentru urmatoarele 60 de zile. Cei doi au unele obligații pe durata controlului judiciar, și anume: sa se prezinte in fata instantei de judecata ori de cate ori sunt chemati; sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; sa nu comunice cu persoana vatamata sau membrii de familie ai acesteia si nici cu martorii precizati in cuprinsul rechizitoriului;… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

