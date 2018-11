Atacat în scara blocului Un barbat de 63 de ani din Matasari, județul Gorj, a fost atacat in scara blocului de un vecin, pe fondul unui scandal și al consumului de alcool. Agresorul de 67 de ani a fost reținut 24 de ore, ca urmare a faptului ca a lovit victima la... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae a ramas fara bicicleta dupa ce hoții au dat atacul in locul unde… „dispar” cele mai multe biciclete – scara blocului. Ajutați-l pe pagubit sa-și gaseasca bicicleta! „In 5 noiembrie 2018, in jurul orelor 18, am constatat ca am ramas fara bicicleta. Era legata de balustrada,…

- A fost reținut la 74 de ani. Este vorba despre un pensionar din comuna Aninoasa, care a ajuns in arestul IPJ Gorj fiind banuit de savarsirea infractiunii de violenta in familie. Potrivit oamenilor legii, acesta a baut cateva pahare, s-a dus peste un nepot de-ai sai in varsta de 61 de ani si s-au luat…

- Accesul in scara blocului din bulevardul Moscovei, in care sambata seara s-a produs deflagratia, este in continuare interzis. Doar locatarii din scarile alaturate au putut reveni in locuinte, iar celor din scara afectata le va fi permis accesul dupa expertiza tehnica a cladirii. Detaliile au fost prezentate…

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Grav accident rutier produs luni dimineața la Telești (Gorj), pe drumul național 67, la intersecția cu un drum județean ce trece pe langa postul de poliție din localitate. Noua persoane aflate in trei autoturisme au fost transportate la s...

- Liga a 4-a la fotbal masculin va fi reluata in Gorj in data de 2 septembrie. Sunt programate urmatoarele meciuri: CS International Balesti – AS Viitorul Negomir, CS Vulturii Farcasesti – AS Minerul II Matasari, AS Unirea Cruse...

- Blocul I2 din Piața Mihail Kogalniceanu, din Piatra Neamț, a inceput sa crape și nimeni nu se streseaza. Cu multe cabinete stomatologice la parter și tot felul de firme, blocul este locuit doar de batrani. Genul acela de oameni care-și platesc conștiincios datoriile la asociație, dar nu raman cu mare…