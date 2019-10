Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei, de la B1 TV, anunta ca a depus o plangere penala la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) impotriva procurorului-sef interimar al DNA, Nistor Calin, si a purtatoarei de cuvant a DNA, Livia Saplacan. Sorina Matei ii acuza pe cei doi ca au scurs in mod…

- Internationalul german Thomas Muller doreste sa se desparta de echipa de fotbal Bayern Munchen, la care si-a petrecut intreaga cariera de pana acum, fiind nemultumit de situatia sa actuala la campioana en titre a Germaniei, scrie Sport Bild. Conform publicatiei germane, Muller ar vrea sa-si gaseasca…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah (Liverpool), accidentat in meciul cu Leicester City, sambata, din Premier League, a suferit doar o entorsa usoara la glezna si ar putea fi apt de joc pentru partida cu Manchester United din 20 octombrie, scrie AFP. Lovit de mijlocasul ''vulpilor'',…

- Paul Pogba (26 de ani) va pleca in cele din urma de la Manchester United, anunta Mathias Pogba (29 de ani), fratele starului din Premier League. Acest lucru se va intampla cat de curand, poate chiar in acest sezon. Campionul mondial ar putea ajunge in Spania, acolo unde evolueaza si Mathias, anunța…

- Manchester United il va amenda pe internationalul belgian Romelu Lukaku pentru absenta de la antrenament, fara permisiunea clubului englez de fotbal, informeaza BBC potrivit Agerpres. Lukaku (26 ani) s-a pregatit in ultimele doua zile alaturi de echipa Under-18 a fostului sau club, Anderlecht Bruxelles.…

- ​Echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute de Champions League, a ajuns la un acord cu clubul italian Juventus Torino pentru transferul internationalului argentinian Paulo Dybala la gruparea din Premier League, în schimbul sumei de 70 milioane euro, anunta Sky Sports,…

- Echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute a Ligii Campionilor, a ajuns la un acord cu clubul italian Juventus Torino pentru transferul internationalului argentinian Paulo Dybala la gruparea din Premier League, in schimbul sumei de 70 milioane euro, anunta Sky Sports.…

- Wayne Rooney (33 de ani) a semnat, marți, un contract cu echipa Derby County, valabil începând cu 1 ianuarie 2020. Atacantul va fi atât jucator, cât și antrenor al formației din liga a doua engleza, informeaza Mediafax.În comunicatul emis de catre cei de la Derby, marți,…